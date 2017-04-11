Россия продолжит оказывать свою поддержку Южной Осетии – Путин

Россия продолжат оказывать свою поддержку Южной Осетии. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина "избранному президенту" Южной Осетии Анатолию Бибилову

"Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности".

Как известно, Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение незаконных выборов на неподконтрольной Грузии территории Южной Осетии.

Согласно сообщению, Киев осуждает проведение 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии так называемых "выборов президента" и "референдума о переименовании этого региона Грузии в "республику Южная Осетия – государство Алания" российским оккупационным режимом.