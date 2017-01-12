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Россия пытается подорвать НАТО – кандидат в министры обороны США http://www.segodnya.ua/img/article/7877/53_main.1484237632.png http://www.segodnya.ua/img/article/7877/53_tn.1484237632.png Мир Мэттис считает, что Америке необходимо предпринять решительные шаги для обеспечения уверенной защиты

Россия пытается подорвать НАТО – кандидат в министры обороны США

Сегодня, 18:13

Мэттис считает, что Америке необходимо предпринять решительные шаги для обеспечения уверенной защиты

Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Путина в попытках подорвать НАТО. Фото: AFP
Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Путина в попытках подорвать НАТО. Фото: AFP

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО. Об этом он заявил сегодня в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

"Самое главное сегодня – признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) пытается подорвать Североатлантический альянс", – сказал Мэттис.

Он высказал мнение, что США следует "предпринять интегрированные шаги – экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту".

Говоря в целом о перспективах российско-американских отношений, генерал подчеркнул, что "история не является прямой линией".

"У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении", – сказал Мэттис.

Напомним, бывший посол США в России (2005–2008) Уильям Бернс заявил, что, в первую очередь, США должны сохранять введенные против России санкции, а при необходимости ужесточить ограничительные меры. Кроме того, американский лидер должен заверить союзников в Европе в абсолютной приверженности НАТО.
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Источник:

Интерфакс

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