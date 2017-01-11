Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран – разведка США

Клеппер отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников"

Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран. Об этом заявил глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер в ходе выступления перед комитетом сената, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также когда эти попытки имели место. Также он отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников", – добаляет издание.