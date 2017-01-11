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Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран – разведка США http://www.segodnya.ua/img/article/7870/62_main.1484088696.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/62_tn.1484088696.jpg Мир Клеппер отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников"

Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран – разведка США

Сегодня, 00:53

Клеппер отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников"

Джеймс Клеппер. Фото: AFP
Джеймс Клеппер. Фото: AFP

Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран. Об этом заявил глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер в ходе выступления перед комитетом сената, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также когда эти попытки имели место. Также он отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников", – добаляет издание.
россия, США, разведка, Джеймс Клеппер

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