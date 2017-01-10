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Россия стремительно сокращает объемы добычи нефти – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7868/20_main.1484044665.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/20_tn.1484044665.jpg Мир ПО соглашению с ОПЕК, РФ должна урезать объемы добываемой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

Россия стремительно сокращает объемы добычи нефти – СМИ

Сегодня, 12:37

ПО соглашению с ОПЕК, РФ должна урезать объемы добываемой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

Россия сокращает добычу нефти. Фото: Рixabay
Россия сокращает добычу нефти. Фото: Рixabay

Российские нефтяные компании начали сокращать добычу нефти в соответствии с соглашением стран ОПЕК и не входящих в картель стран по ускоренному графику. Об этом сообщает источник в Минэнерго России, знакомый с процессом.

По его словам, снижение добычи нефти "превышает первоначально озвученный консервативный прогноз в 50 тыс. барр. в сутки".

О том, что российские компании приступили к сокращении добычи нефти в рамках с заключенным ранее соглашением стран ОПЕК и не входящих в картель стран стало известно накануне, 9 января. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на сотрудника Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.

В период с 1 по 8 января 2017 года объем среднесуточной добычи нефти и газового конденсата снизился до 11,114 млн барр., что почти на 1,18% ниже уровня добычи в октябре прошлого года (11,247 млн барр.). Всего за первые дни 2017 года в России добыли 12,13 млн т нефти и газового конденсата.

Таким образом, за этот период совокупный объем нефтедобычи компаний снизился на 133 тыс. барр. В соответствии с соглашением с ОПЕК Россия должна сократить объемы добычи на 300 тыс. барр./сутки.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти как минимум на 486 тыс. баррелей в сутки с октября 2016 года, выйдя на уровень добычи, согласованный с ОПЕК.

Напомним, 30 ноября страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились сократить добычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия обязалась урезать добычу на 486 тыс. баррелей в сутки, что стало самым значительным сокращением среди стран картеля.

Организация проведет еще одну встречу 25 мая 2017 года, на которой планируется продлить срок действия соглашения о сокращении еще на шесть месяцев.

10 декабря аналогичное соглашение было подписано странами, которые не входят в ОПЕК. Они договорились сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Приступить к выполнению договоренностей они должны в январе. Россия также поддержала договоренности и согласилась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.
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Источник:

РБК

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