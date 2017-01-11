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Россия требует изменить регламент ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7871/32_main.1484124913.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/32_tn.1484124913.jpg Мир По словам Володина, только при выполнении этого условия российская делегация готова вернуться

Россия требует изменить регламент ПАСЕ

Сегодня, 10:51

По словам Володина, только при выполнении этого условия российская делегация готова вернуться

Вячеслав Володин. Фото: ТАСС
Вячеслав Володин. Фото: ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций.

"Вопрос участия делегации России в ПАСЕ – это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент", – сказал спикер, открывая весеннюю сессию палаты.

"Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла", – предупредил Володин.

Ранее член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко предупреждал, что российская делегация попытается вернуться в ПАСЕ в январе 2017 года.

"Была попытка (в октябре 2016 года. – Ред.) российской делегации вернуть себе все полномочия без обсуждения, путем внесения изменений в регламент ПАСЕ. Украинская делегация, при поддержке союзников в ПАСЕ, остановила этот план и не дала его осуществить. Это не означает, что Россия и ее лоббисты не будут пытаться вернуться в сессионный зал ПАСЕ. Очередная попытка будет осуществлена на следующей сессии, которая будет проходить в январе 2017 года", – заявил Алексей Гончаренко.
россия, пасе, Госдума РФ, ассамблея, Володин

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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