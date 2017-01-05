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Россия влияет на выборы в Европе – глава ЦРУ http://www.segodnya.ua/img/article/7856/84_main.1483601811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/84_tn.1483601811.jpg Мир Бреннан обвинил РФ в попытках пдорвать основы демократии во многих странах

Россия влияет на выборы в Европе – глава ЦРУ

Сегодня, 09:36

Бреннан обвинил РФ в попытках пдорвать основы демократии во многих странах

Директор ЦРУ обвинил Москву во вмешательстве в европейские выборы. Фото: AFP
Директор ЦРУ обвинил Москву во вмешательстве в европейские выборы. Фото: AFP

Россия в последние годы пыталась повлиять на политические процессы в Европе, и многие европейские страны обеспокоены возможными попытками Москвы вмешаться в предстоящие в 2017 г. выборы. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, который вскоре покидает свой пост.

"Мы наблюдаем, что Россия предпринимает много шагов, которые подрывают принципы демократии во многих странах. То, что случилось в ходе недавних выборов (приписываемые России кибератаки во время избирательной кампании в США – Ред.), не новость", – сказал Бреннан в интервью телеканалу PBS.

Он убежден, что Россия предпринимала меры по манипуляции выборами в странах Европы.

"Мы видим, что они используют коррумпированных политиков, собираются финансировать партии и группы, которые отвечают их интересам. Это активное использование и манипуляция политическим процессом", – сказал директор ЦРУ.

Бреннан подчеркнул, что США не могут не придавать этому значения, так как во многих европейских странах, в частности, в Германии и Франции, в этом году пройдут выборы.

"Должен вам сказать, что имеет место высокий уровень тревоги среди наших европейских партнеров по поводу того, какие тузы Россия прячет под рукавом с целью продвижения своих интересов в рамках избирательного процесса", – сказал директор ЦРУ.

В то же время он выразил надежду, что с приходом новой администрации Дональда Трампа российско-американские отношения могут улучшиться.

"Это не означает, что мы не можем найти способа работать вместе. И может быть теперь, с приходом новой администрации, появится возможность это сделать. Надеюсь на это. Но факты говорят о том, что Россия недавно пыталась вмешаться в наш избирательный процесс", – сказал Бреннан.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые могли повлиять на выборы американского президента, были "актом войны".
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Источник:

Интерфакс

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