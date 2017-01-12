Россия вопреки своим заявлениям наращивает группировку в Сирии – СМИ

В конце декабря Путин сообщил о сокращении российской группировки войск в регионе

Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки заявлениям о начале его сокращения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

Несмотря на распоряжение президента РФ Владимира Путина о сокращении российской группировки в Сирии, Москва, напротив, увеличивает свое присутствие в регионе.

По данным источников Fox News, на прошлой неделе Россия перебросила в Сирию четыре штурмовика Су-25 на авиабазу Хмеймим. По информации одного из собеседников телеканала, самолеты останавливались в Иране на дозаправку.

Другой чиновник сообщил, что в Сирию также прибыла группа российских контрактников, в том числе бойцы из Чечни, однако конкретных цифр он не привел.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о возможном сокращении группировки российских войск в Сирии в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

Так, на прошлой неделе авианесущая группировка Вооруженных сил РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" начала переход из Средиземного моря в Североморск.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.