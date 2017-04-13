Россия заблокирует голосование Совбеза ООН по новой резолюции о химоружии в Сирии – МИД РФ

Рассмотрение проекта резолюции, представленного США, Великобританией и Францией в СБ ООН, намечено на среду

Россия наложит вето на обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по химической атаке в Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"В таком виде этот проект является для нас неприемлемым, и мы за него голосовать, естественно, не будем. Мы проголосуем против, если наши партнеры не внемлют нашим призывам и не будут искусственно продвигать этот проект с единственной целью подставить Российскую Федерацию под очередное вето", – сказал Гатилов.

Рассмотрение проекта резолюции, представленного США, Великобританией и Францией в СБ ООН намечено на среду.