Россия заблокирует голосование Совбеза ООН по новой резолюции о химоружии в Сирии – МИД РФ
Рассмотрение проекта резолюции, представленного США, Великобританией и Францией в СБ ООН, намечено на среду
Россия наложит вето на обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по химической атаке в Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
"В таком виде этот проект является для нас неприемлемым, и мы за него голосовать, естественно, не будем. Мы проголосуем против, если наши партнеры не внемлют нашим призывам и не будут искусственно продвигать этот проект с единственной целью подставить Российскую Федерацию под очередное вето", – сказал Гатилов.
Рассмотрение проекта резолюции, представленного США, Великобританией и Францией в СБ ООН намечено на среду.
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