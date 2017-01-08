Россиян шокировал велопарад в Москве при -30 (фото,видео)
В столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды
Велопарад, который стартовал в Москве в воскресенье, 8 января, в почти тридцатиградусный мороз вызвал бурную реакцию в сети.
Несмотря на то, что в столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, действо решили не отменять.
В сети тут же предположили, что, если бы велопарад отменили, деньги на его проведение, успешно "освоенные" чиновниками, пришлось бы вернуть в казну, допустить чего было невозможно.
Вы сейчас просматриваете новость "Россиян шокировал велопарад в Москве при -30 (фото,видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии