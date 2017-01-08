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Россиян шокировал велопарад в Москве при -30 (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/28_main.1483872874.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/28_tn.1483872874.jpg Мир В столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды

Россиян шокировал велопарад в Москве при -30 (фото,видео)

Сегодня, 12:54

В столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды

 



Велопарад, который стартовал в Москве в воскресенье, 8 января, в почти тридцатиградусный мороз вызвал бурную реакцию в сети.

Несмотря на то, что в столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, действо решили не отменять.

В сети тут же предположили, что, если бы велопарад отменили, деньги на его проведение, успешно "освоенные" чиновниками, пришлось бы вернуть в казну, допустить чего было невозможно.
москва, морозы, велопарад

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Источник:

Обозреватель

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