Россияне пересядут на летающие машины

Летающий автомобиль будет использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а его максимальная нагрузка составит от ста до тысячи килограммов

В России намерены разработать летающий автомобиль. Об этом со ссылкой на ведущего консультанта направления физико-технических исследований фонда Яна Чибисова сообщает РИА Новости.

"Нам нужен „летающий автомобиль" — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача", — заявил Чибисов.



Летающий автомобиль будет использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а его максимальная нагрузка составит от ста до тысячи килограммов. Машина должна быть оснащена автопилотом и системой вертикального взлета и посадки на площадке размером 50 на 50 метров. В фонде рассчитывают, что автомобиль можно будет применять во время, например, спасательных операций.

Сообщается, что объем финансирования проекта составит 3 миллиона рублей (окло 1 млн 378 тыс. грн) на 12 месяцев.



Отметим, аналогичными разработками занимается компания Airbus. В октябре 2016 года фирма показала эскиз, на котором представлен дизайн летающего такси. Прототип аппарата, рассчитанного на одного пассажира и оснащенного системой автономного управления, могут выпустить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что россияне пересядут на летающие мотоциклы.