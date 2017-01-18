Россияне похвастались новым танком Т-90М

В корпоративном календаре Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения впервые появился снимок новой модификации основного боевого танка Т-90М для российской армии, – пишет "Популярная Механика".

Сообщается, что танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является дальнейшей модернизацией моделей Т-90АМ ("Прорыв-2"), а также его экспортного варианта Т-90СМ, продемонстрированного ещё в 2011 году. Ключевым отличием от прежних моделей является башня принципиально новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения, что должно повысить живучесть танка в бою.

Танк также оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новым автоматом заряжания. Судя по фотографии, Т-90М оборудован противокумулятивными решетками, установленными в передней части башни под модулями комплекса динамической защиты третьего поколения "Реликт". Также новый танк получил многоканальный прицел наводчика, оборудованный лазерным дальномером, тепловизионным и телевизионным каналами.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими моделями Т-90 у нового танка выросла мощность двигателя до 1130 лошадиных сил. Т-90М оборудовали системой управления огнем "Калина", которая интегрирована в боевую информационно-управляющую систему тактического звена. На снимке можно рассмотреть иную конструкцию бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни и, вероятно, защиту гусеничной ветви.