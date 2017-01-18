Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Россияне похвастались новым танком Т-90М http://www.segodnya.ua/img/article/7892/41_main.1484709382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/41_tn.1484709382.jpg Мир Танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новым автоматом заряжания

Россияне похвастались новым танком Т-90М

Сегодня, 07:49

Танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новым автоматом заряжания

Первое фото нового российского танка Т-90М
Первое фото нового российского танка Т-90М

В корпоративном календаре Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения впервые появился снимок новой модификации основного боевого танка Т-90М для российской армии, – пишет "Популярная Механика".

Сообщается, что танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является дальнейшей модернизацией моделей Т-90АМ ("Прорыв-2"), а также его экспортного варианта Т-90СМ, продемонстрированного ещё в 2011 году. Ключевым отличием от прежних моделей является башня принципиально новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения, что должно повысить живучесть танка в бою.

Танк также оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новым автоматом заряжания. Судя по фотографии, Т-90М оборудован противокумулятивными решетками, установленными в передней части башни под модулями комплекса динамической защиты третьего поколения "Реликт". Также новый танк получил многоканальный прицел наводчика, оборудованный лазерным дальномером, тепловизионным и телевизионным каналами.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими моделями Т-90 у нового танка выросла мощность двигателя до 1130 лошадиных сил. Т-90М оборудовали системой управления огнем "Калина", которая интегрирована в боевую информационно-управляющую систему тактического звена. На снимке можно рассмотреть иную конструкцию бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни и, вероятно, защиту гусеничной ветви.
танк, калина

Вы сейчас просматриваете новость "Россияне похвастались новым танком Т-90М". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Запатентован новый украинский танк. Фото: из открытых источников

Запатентован новый украинский танк

14 Января, 09:33

Разработку называют конкурентом российской "Арматы"

Невероятное

Видеошок: танк против пикапа

24 Декабря 2016, 06:45

Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн

Мир

Пентагону нужна подвижная танковая броня. Фото из открытых источников

Эволюция в развитии танков: Пентагон планирует разработку подвижной брони

15 Декабря 2016, 07:23

По мнению Пентагона, подвижная танковая броня сможет обеспечить как минимум аналогичный уровень защиты для танкового экипажа и будет надежнее и дешевле полномасштабной системы активной защиты

Украина

Степан Полторак на выставке IDEAS-2016. Фото: mil.gov.ua

Украинская оборонка получит заказ из Пакистана на более чем 600 млн долларов

23 Ноября 2016, 11:27

Договоренности с пакистанской стороной касаются обслуживания и модернизации танков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.