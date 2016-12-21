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Россияне решили не тестировать Поветкина на допинг после его последнего боя http://www.segodnya.ua/img/article/7817/86_main.1482346752.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/86_tn.1482346752.jpg Мир Ранее в этом году "Русский Витязь" уже дважды попадался на употреблении допинга

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Поветкин нокаутировал &quot;замену&quot; в виде француза Дюапа 17 декабря. Фото vsenabox.ru
Поветкин нокаутировал "замену" в виде француза Дюапа 17 декабря. Фото vsenabox.ru

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не проводила допинг-тестирование после боя Александра Поветкина и француза Йоанна Дюопа, сообщила руководитель VADA Маргарет Гудман.

"Поединок Поветкин-Дюопа не был санкционирован WBC, а российская сторона и организаторы этого поединка не запрашивали проведения допинг-тестов после боя", – сообщила Гудман.

В субботу глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо VADA, пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге в субботу Поветкин вышел на ринг с запасным боксером Дюопа, которого нокаутировал.
допинг, Александр Поветкин, Жоан Дюапа

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Источник:

РСпорт

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