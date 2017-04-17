Россияне стали хуже относиться к Трампу – опрос

Сегодня, 21:01

Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, которые еще недавно рассчитывали на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне.

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

За последний месяц россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает УНН.

По данным ВЦИОМ, доля респондентов, которые заявили о негативном отношении к американскому президенту, увеличилась с 7 до 39%. Сохраняют положительное отношение к Трампу 13% опрошенных, против 38% месяц назад. Среди эмоций, которые вызывает лидер США у россиян, – недоверие (31%), разочарование (19%), а также безразличие (29%). Он также стал реже вызывать в людях надежду (11%), уважение (6%) и симпатию (5%).

"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, которые еще недавно рассчитывали на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", – прокомментировал опрос генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Отмечается, что данный опрос был проведен 11 – 12 апреля этого года. В нем приняли участие граждане России старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с стратифицированной случайной выборкой стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Уровень допустимой статистической погрешности – 3,5%.

Как сообщалось, помощник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе.
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