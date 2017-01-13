Россияне устроили давку из-за списанного алкоголя у крыльца супермаркета (видео)

Сотрудники магазина безрезультатно пытались разогнать толпу, которая собралась у мусорного контейнера, куда были свалены испорченные пожаром продукты и алкоголь

Массовой давкой завершилась утилизация списанных алкоголя и продуктов у одного из магазинов сети "Пятерочка" в Рязани. Все происходящее снял и выложил в Сеть один из очевидцев.

На кадрах видно, как работники магазина пытаются отогнать от продукции набежавших жителей, однако те в ответ лишь иронизируют, выкрикивая: "Бренди неси!".

Как выяснилось, в супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре. В результате возгорания в одном из подсобных помещений товарный вид потеряли фрукты и некоторые виды алкоголя. Собравшихся рязанцев этот факт, судя по кадрам, не смутил.



