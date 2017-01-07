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Россияне засыпали оскорблениями Instagram самой красивой биатлонистки http://www.segodnya.ua/img/article/7861/74_main.1483789539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/74_tn.1483789539.jpg Мир Габриэла Коукалова призвала отстранить сборную России от всех соревнований

Россияне засыпали оскорблениями Instagram самой красивой биатлонистки

Сегодня, 15:29

Габриэла Коукалова призвала отстранить сборную России от всех соревнований

Габриэла Коукалова. Фото Instagram
Габриэла Коукалова. Фото Instagram

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в пятницу заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от международных соревнований. "Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге", – сказала Коукалова. "У меня немного информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно", – добавила Коукалова.

Напомним, что Коукалова – лидер нашего опроса на звание самой красивой биатлонистки.

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

После этих слов российские болельщики завалили Instagram спортсменки оскорблениями. Вот некоторые из самых приличных:

"Просто хамство – не то слово. Честно сказать – сволочь. Вперед Россия!"

"Обвинение очень омерзительны с твоей стороны. В Россию лучше не приезжай никогда"

"Фууууу трусишка зассала да против матушки России"

"Отвратительная и мерзкая ты!! Больше никогда не приезжай в Россию глупая бабёнка только и умеешь что щенки малевать страхалюдина"

"Ужасно страшная"

"Они и в ВОВ первые пособники фашистов были – сволочь она последняя"

"В этом отменят, в следующем будет, свист на трубунах вам обеспечен. От кого, от кого, а чехов я считал братским народом"

"Говно"
допинг, Габриэла Соукалова, биатлонистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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