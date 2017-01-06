Россиянин установил новый рекорд лыжной гонки "Тур де Ски"
Сергей Устюгов побил достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю
Сергей Устюгов добыл победу на этапе "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Россиянин стал быстрейшим в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Таким образом, Устюгов установил новый рекорд – выиграл в пяти первых гонках многодневки и обошел норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, на счету которого было четыре первых места.
Серебряным призером состязаний стал француз Морис Манифика, который отстал от лидера забега на 0,4 секунды – 21:48.3. Тройку сильнейших замкнул представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, который показал время 22.04.5.
Вы сейчас просматриваете новость "Россиянин установил новый рекорд лыжной гонки "Тур де Ски"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии