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Россиянин установил новый рекорд лыжной гонки "Тур де Ски" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/3_main.1483704948.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/3_tn.1483704948.jpg Мир Сергей Устюгов побил достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю

Россиянин установил новый рекорд лыжной гонки "Тур де Ски"

Сегодня, 14:15

Сергей Устюгов побил достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю

Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP

Сергей Устюгов добыл победу на этапе "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Россиянин стал быстрейшим в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Таким образом, Устюгов установил новый рекорд – выиграл в пяти первых гонках многодневки и обошел норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, на счету которого было четыре первых места.

Серебряным призером состязаний стал француз Морис Манифика, который отстал от лидера забега на 0,4 секунды – 21:48.3. Тройку сильнейших замкнул представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, который показал время 22.04.5.
Тур де Ски, лыжные гонки, Сергей Устюгов

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XSport

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