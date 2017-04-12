Россиянину, который планировал теракт в Осло, грозит 15 лет тюрьмы – СМИ
Как отмечается, подозреваемому будет отказано в доступе к СМИ и посещениях в течение двухнедельного периода предварительного заключения
В Норвегии взяли под стражу на две недели 17-летнего россиянина, подозреваемого в попытке теракта. Такое решение принял районный суд Осло, сообщает The Local, передает "Украинская правда".
"Подозреваемому будет отказано в доступе к СМИ и посещениях в течение двухнедельного периода предварительного заключения", – пишет издание.
Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы. Его задержали в Осло в ночь на 9 апреля.
Накануне россиянин заложил самодельную взрывчатку возле одной из станций столичного метро.
Во время задержания у 17-летнего юноши также была обнаружена взрывчатка. "Был контейнер с жидкостью для зажигалок и несколько гвоздей, прикрепленных к внешней стороне", – сообщил прокурор.
Телекомпания NRK сообщила, что ранее подозреваемый выражал поддержку в соцсетях террористической группировке "Исламское государство". В частности, лайками под фото одного из самых одиозных деятелей этой организации Мохаммеда Эмвази.
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