Россиянину, который планировал теракт в Осло, грозит 15 лет тюрьмы – СМИ

Сегодня, 12:07

Как отмечается, подозреваемому будет отказано в доступе к СМИ и посещениях в течение двухнедельного периода предварительного заключения

В Осло предотвратили теракт. Фото: РБК-Украина
В Осло предотвратили теракт. Фото: РБК-Украина

В Норвегии взяли под стражу на две недели 17-летнего россиянина, подозреваемого в попытке теракта. Такое решение принял районный суд Осло, сообщает The Local, передает "Украинская правда".

"Подозреваемому будет отказано в доступе к СМИ и посещениях в течение двухнедельного периода предварительного заключения", – пишет издание.

Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы. Его задержали в Осло в ночь на 9 апреля.

Накануне россиянин заложил самодельную взрывчатку возле одной из станций столичного метро.

Во время задержания у 17-летнего юноши также была обнаружена взрывчатка. "Был контейнер с жидкостью для зажигалок и несколько гвоздей, прикрепленных к внешней стороне", – сообщил прокурор.

Телекомпания NRK сообщила, что ранее подозреваемый выражал поддержку в соцсетях террористической группировке "Исламское государство". В частности, лайками под фото одного из самых одиозных деятелей этой организации Мохаммеда Эмвази.
Норвегия, теракт, россиянин, Осло

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