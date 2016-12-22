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Российская легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом http://www.segodnya.ua/img/article/7820/54_main.1482410785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/54_tn.1482410785.jpg Мир Чемпионка мира Мария Кучина надеется, что ее допустят к соревнованиям

Российская легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

Сегодня, 14:42

Чемпионка мира Мария Кучина надеется, что ее допустят к соревнованиям

Мария Кучина. Фото Instagram
Мария Кучина. Фото Instagram

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству "Р-Спорт", что отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

"Заявку отправили буквально в полночь. Не знаю, успеет ли IAAF рассмотреть ее до праздников, все-таки в международной федерации последний рабочий день перед Рождеством и Новым годом в пятницу. Настраиваю себя на то, что ответ может прийти лишь после 3 января. В целом мне волнительно. Сразу вспомнилось, как мы отправляли подобную заявку перед Играми в Рио, тогда получили отказ. Сейчас же практически ничего не изменилось: мы так же тренируемся в России, мои допинг-тесты, которые берут иностранные компании, отрицательные, я принимаю участие в антидопинговых уроках для детей... Вот только хватит ли всего этого для возвращения на международную арену, это большой вопрос", – сказала Кучина.
легкая атлетика, Прыжки в высоту

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Источник:

Р-спорт

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