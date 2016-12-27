Российская разведка объяснила, почему посол Карлов был без охраны в момент убийства
Согласно разъяснению разведки, ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств возложена на принимающую сторону
Служба внешней разведки России (СВР) рассказала о том, как обеспечивалась охрана посла РФ Андрея Карлова, который был убит в Турции. Об этом сообщает РБК.
В спецслужбе утверждают, что обеспечивают безопасность лишь на территории посольств.
Служба внешней разведки организует вооруженную охрану российских дипломатических работников "только на территории дипломатических или консульских учреждений и только по согласованию с местными властями", говорится в комментарии СВР.
В комментарии отмечается, что вопросы обеспечения безопасности дипмиссий регулируются, в том числе, Венской конвенцией 1961 года, в соответствии с которой "ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатических представительств возлагается на принимающую сторону".
"Для организации вооружённой охраны внешних периметров российских дипломатических представительств привлекаются соответствующие подразделения местных специальных или правоохранительных органов. В зависимости от конкретных условий в ряде стран на въездах в российские представительства силами указанных структур устанавливаются постоянные посты охраны, а также осуществляется патрулирование прилегающих районов".
В СВР РФ напомнили, что 6 июля 2016 года МИД России предупреждал российских граждан, что в Турции сохраняется высокая угроза террористических актов.
"Нашим гражданам было рекомендовано полностью исключить посещение юго-восточных районов Турции до нормализации там обстановки. К районам повышенного риска были также отнесены Стамбул и Анкара", – говорится в сообщении российской спецслужбы.
Представитель Службы внешней разведки России также напомнил, что сейчас в Турции работает российская межведомственная следственная группа, которая вместе с турецкими коллегами выясняет все обстоятельства гибели посла Карлова.
Как сообщалось, посол России в Турции Карлов погиб в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства 19 декабря. Бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину, после чего стал выкрикивать призывы "не забывать Сирию" и "не забывать Алеппо". В результате спецоперации Алтынташ был убит.
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