Российские авиакомпании могут приостановить чартерные полеты в Турцию – СМИ

Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном прекращении чартерных рейсов в Турцию из-за сложной внутриполитической ситуации в стране, передает РИА "Новости". Причиной таких мер называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".

В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что ведомство не располагает информацией о возможном прекращении полетов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет. "Мы можем предположить, что речь идет о возможных предупреждениях в случае, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", – добавила она.

В то же время, первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что сообщения о возможной приостановке чартеров в Турцию — это предупреждение, которое вряд ли сразу же может материализоваться. "На мой взгляд, эта информация больше похоже не на ложную тревогу, а на предупреждение. Правда, не думаю, что оно вот так сразу может материализоваться в приостановку чартеров. Мы будем следить за развитием событий в Турции, надеясь, что ситуация останется под контролем властей", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "неоднозначная позиция, занятая турецким руководством по вопросам сирийского урегулирования, не способствует борьбе с международным терроризмом, что, в свою очередь, осложняет и без того непростую внутриполитическую обстановку в самой Турции".

Напомним, это не первое решение о прекращении чартерных авиаперелетов между Россией и Турцией, так в октябре 2015 году в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, после этого отношения двух стран резко ухудшились.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерной авиасообщение.

В августе 2016 во время встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о восстановлении двусторонних отношений в прежнем объеме.