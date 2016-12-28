Российские чиновники признали наличие сговора для поддержки допинга в стране – СМИ

Российские чиновники впервые признали наличие в стране целой системы приема допинга с участием ведущих спортсменов и тренеров, пишет The New York Times.

По словам исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА Анны Анцелиович, "это был институциональный сговор". При этом она подчеркнула, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.

"С моей точки зрения как бывшего министра спорта и главы Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", – заявил изданию руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов.

Кроме того, Смирнов добавил, что прием спортсменами допинга мог быть мотивирован тем, что российские спортсмены воспринимали это как преференции для западных атлетов.

В свою очередь арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов отметил, что система допинга в России "сломана".

"Хорошо, что в распоряжении WАDA оказался Родченков. Возможно, в Китае, Лондоне и где угодно могут случиться ровно те же вещи. Потому что система сломана", – сказал Березов.