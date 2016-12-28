Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Российские чиновники признали наличие сговора для поддержки допинга в стране – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7838/64_main.1482920444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/64_tn.1482920444.jpg Мир The New York Times пишет, что гендиректор РУСАДА Анна Анцелиович признала наличие сговора

Российские чиновники признали наличие сговора для поддержки допинга в стране – СМИ

Сегодня, 12:19

The New York Times пишет, что гендиректор РУСАДА Анна Анцелиович признала наличие сговора

В России была поддержка допинга, но якобы &quot;власти не имеют к этому никакого отношения&quot;
В России была поддержка допинга, но якобы "власти не имеют к этому никакого отношения"

Российские чиновники впервые признали наличие в стране целой системы приема допинга с участием ведущих спортсменов и тренеров, пишет The New York Times.

По словам исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА Анны Анцелиович, "это был институциональный сговор". При этом она подчеркнула, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.

"С моей точки зрения как бывшего министра спорта и главы Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", – заявил изданию руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов.

Кроме того, Смирнов добавил, что прием спортсменами допинга мог быть мотивирован тем, что российские спортсмены воспринимали это как преференции для западных атлетов.

В свою очередь арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов отметил, что система допинга в России "сломана".

"Хорошо, что в распоряжении WАDA оказался Родченков. Возможно, в Китае, Лондоне и где угодно могут случиться ровно те же вещи. Потому что система сломана", – сказал Березов.
допинг

Вы сейчас просматриваете новость "Российские чиновники признали наличие сговора для поддержки допинга в стране – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Александр Поветкин. Фото AFP

СМИ назвали количество запрещенного препарата остарина, обнаруженного в крови Поветкина

23 Декабря, 21:04

Боксер второй раз за год попался на употреблении допинга

Мир

Александр Поветкин. Фото vsenabox.ru

Спортивное питание попавшегося на допинге Поветкина направлено на экспертизу

24 Декабря, 10:55

Промоутер "Русского Витязя" пытается разобраться, откуда допинг попал в организм боксера

Мир

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с "русским допингом"

24 Декабря, 12:22

Известная пловчиха опубликовала в Instagram фото чемодана "Русский допинг"

Мир

Фото AFP

Более сотни лыжников требуют от МОК ужесточить наказание за допинг

24 Декабря, 15:22

Мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в спорте

Мир

Поветкин 17 декабря победил Дюапа, который согласился выйти против попавшегося на допинге боксера. Фото vsenabox.ru

Команда дважды попавшегося на допинге Поветкина будет разбираться с лабораторией

25 Декабря, 10:47

Допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат, непосредственно перед боем - положительный

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер призвал больше тратить денег на борьбу с допингом

25 Декабря, 12:24

На некоторых турнирах отсутствовал допинг-контроль

Мир

Россия может остаться без биатлона. Фото AFP

Чехия хочет отобрать у России чемпионат мира по биатлону

25 Декабря, 14:08

Причина - допинг-скандал, в котором замешаны россияне

Мир

Джордж Карл удивляется, как баскетболисты с возрастом становятся все сильнее. Фото AFP

В НБА принимают допинг - тренер

Сегодня, 10:43

Экс-тренер "Сакраменто" и "Денвера" Карл заявил, что игроки НБА принимают допинг

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.