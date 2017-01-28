Российские дипломаты оригинально ответили Мэй на слова в отношении РФ
В российском посольстве напомнили британскому премьеру, что холодная война уже давно закончилась
Российские дипломаты в посольстве РФ в Лондоне решили дать ответ британскому премьер-министру Терезе Мэй в стихах. Четверостишье опубликовано на страничке посольства в Twitter.
Отметим, что речь идет о том, что премьер Британии посоветовала президенту США Дональду Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его.
В свою очередь российские дипломаты в своем четверостишье напомнили Мэй, что холодная война уже давно закончилась.
"Доверяй, но остерегайся",
Сказала премьер-министр.
Насколько мы знаем,
Холодная война давно закончилась".
"Engage but beware",— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 января 2017 г.
Prime Minister said.
As far as we’re aware,
Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay
Ранее премьер-министр Великобритании заявляла, что соседствующим с Россией странам нужно дать гарантии безопасности. По ее мнению, США и Британия должны сделать все, чтобы страны, находящиеся возле России, чувствовали себя спокойно.
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