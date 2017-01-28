Российские дипломаты оригинально ответили Мэй на слова в отношении РФ

Сегодня, 13:59

В российском посольстве напомнили британскому премьеру, что холодная война уже давно закончилась

Тереза Мэй, фото AFP
Тереза Мэй, фото AFP

Российские дипломаты в посольстве РФ в Лондоне решили дать ответ британскому премьер-министру Терезе Мэй в стихах. Четверостишье опубликовано на страничке посольства в Twitter.

Отметим, что речь идет о том, что премьер Британии посоветовала президенту США Дональду Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его.

В свою очередь российские дипломаты в своем четверостишье напомнили Мэй, что холодная война уже давно закончилась.

"Доверяй, но остерегайся",
Сказала премьер-министр.
Насколько мы знаем,
Холодная война давно закончилась".

Ранее премьер-министр Великобритании заявляла, что соседствующим с Россией странам нужно дать гарантии безопасности. По ее мнению, США и Британия должны сделать все, чтобы страны, находящиеся возле России, чувствовали себя спокойно.
посольство, рф, дипломаты, холодная война, мэй

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"Сегодня"

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