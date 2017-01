Российские дипломаты оригинально ответили Мэй на слова в отношении РФ

Российские дипломаты в посольстве РФ в Лондоне решили дать ответ британскому премьер-министру Терезе Мэй в стихах. Четверостишье опубликовано на страничке посольства в Twitter.

Отметим, что речь идет о том, что премьер Британии посоветовала президенту США Дональду Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его.

В свою очередь российские дипломаты в своем четверостишье напомнили Мэй, что холодная война уже давно закончилась.

"Доверяй, но остерегайся",

Сказала премьер-министр.

Насколько мы знаем,

Холодная война давно закончилась".

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay