Российские дипломаты покинули США

Самолет с дипломатами посольства России в США покинул американскую территорию и вылетел в Москву

Российские дипломаты, которых президент Барак Обама изгнал из США, покинули американскую землю и летят в Москву. Об этом заявил агентству РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

"Самолет взлетел, все улетели", — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры по высылке американских дипломатов из России.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп одобряюще воспринял такое решение. Он назвал "отличным ходом" решение главы российского государства не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.