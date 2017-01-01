Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Российские дипломаты покинули США http://www.segodnya.ua/img/article/7850/93_main.1483283400.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/93_tn.1483283400.jpg Мир Самолет с дипломатами посольства России в США покинул американскую территорию и вылетел в Москву

Российские дипломаты покинули США

Вчера, 17:11

Самолет с дипломатами посольства России в США покинул американскую территорию и вылетел в Москву

Дипломаты покидают посольство РФ в США. Фото: скриншот
Дипломаты покидают посольство РФ в США. Фото: скриншот

Российские дипломаты, которых президент Барак Обама изгнал из США, покинули американскую землю и летят в Москву. Об этом заявил агентству РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

"Самолет взлетел, все улетели", — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры по высылке американских дипломатов из России.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп одобряюще воспринял такое решение. Он назвал "отличным ходом" решение главы российского государства не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.
США, посольство, самолет, санкции, рф, дипломаты

Вы сейчас просматриваете новость "Российские дипломаты покинули США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Особняк российской дипмиссии в Мэриленде. Фото Daily Mail

Что известно о закрытых Обамой "дачах" российских послов в США

31 Декабря 2016, 09:00

Президент США в числе прочих санкций объявил о закрытии двух российских "дипломатических дач" в Нью-Йорке и Мэриленде

Мнения

Украинский дипломат прогнозирует расширение американских санкций против России. Фото: архив

Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России

30 Декабря 2016, 15:54

Посол Украины в Финляндии считает, что американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких дипломатов

Мир

В соцсетях с юмором отреагировали на новые санкции США против РФ и высылку российских дипломатов. Фото: mil.ru

Чувствуется сверхдержавность: высылка дипломатов РФ из США и ответ Кремля рассмешили соцсети

30 Декабря 2016, 12:30

Вашингтон дал 35 российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

Мир

Трамп и Обама. Фото: AFP

У Обамы заявляют, что Трамп может отменить антироссийские санкции

30 Декабря 2016, 09:13

Чиновники нынешней администрации Белого дома считают, что новому американскому лидеру не стоит отменять санкции против РФ

Мир

Посольство РФ обстреляли. Фото: politikus.ru

В Сирии обстреляли из минометов посольство РФ

28 Декабря 2016, 18:30

Российские дипломаты надеются, что мировое сообщество осудит действия террористов

Мир

Российские дипломаты поблагодарили американцев за поддержку. Фото: hvylya.net

Дипломаты РФ в США обратились к американцам

22 Декабря 2016, 10:12

Российские дипломаты рады поддержке американцев после убийства российского посла в Турции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.