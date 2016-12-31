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Российские фигуристы могут быть лишены медалей Сочи-2014 http://www.segodnya.ua/img/article/7848/98_main.1483165837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/98_tn.1483165837.jpg Мир Под подозрением экс-украинка Татьяна Волосожар

Российские фигуристы могут быть лишены медалей Сочи-2014

Сегодня, 08:41

Под подозрением экс-украинка Татьяна Волосожар

Волосожар и Траньков могут остаться без наград ОИ-2014. Фото AFP
Волосожар и Траньков могут остаться без наград ОИ-2014. Фото AFP

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщению источника, Сотникова вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом итальянское издание отмечает, что речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Кроме того, отмечается, что анализ мочи российской спортсменки был чист, но пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину "первого типа", что свидетельствует о возможном вскрытии и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова выиграла "золото" в одиночном катании. "Серебро" досталось Ким Ю На из Южной Кореи, "бронзу" выиграла итальянка Каролина Костнер.

Также по сообщению итальянской газеты, в списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала "золото" в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями "серебра".
Олимпиада-2014, фигурное катание, Татьяна Волосожар, Каролина Костнер

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Источник:

NEWSru.com

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