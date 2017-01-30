Российские хакеры атаковали МИД Польши – СМИ

Как сообщается, атака была совершена с использованием сервера МИД одной из стран Латинской Америки

Министерство иностранных дел Польши стало объектом кибератаки со стороны России. Как сообщает Rzeczpospolita, попытка взлома серверов министерства имела место еще в декабре.

Несколько работников ведомства тогда получили электронное сообщение, которое якобы содержало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после заседания Совета Россия-НАТО. Открытие письма повлекло бы установку вирусного программного обеспечения и кражу информации.

В МИД Польши заявили, что атаку было очень трудно разоблачить.

"Дело осложнял тот факт, что атака была совершена с использованием сервера МИД одной из стран Латинской Америки", – сообщили в пресс-службе МИД Польши.

В ведомстве не сомневаются, что за атакой стоит хакерская группа APT28, наиболее известная своей деятельностью в США. По мнению многих специалистов по кибербезопасности, APT28 является отделом Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Отмечается, что в декабре МИД Польши удалось отразить кибератаку, однако эксперты считают, что польское правительство плохо подготовлено к борьбе с подобными угрозами.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира. По его словам, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России, как военную, так и в киберпространстве.

Как известно, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является ближайшим помощником избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая американская администрация примет какие-либо меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками.