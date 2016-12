Российские хакеры зарабатывают на рекламе в США по 3 млн долларов в день – СМИ

Российские хакеры, создавая искусственный трафик и направляя его на нужные страницы, обманывают рекламодателей в США на более чем три миллиона в день. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные фирмы White Ops.

Согласно исследованию, российские хакеры создали специальный механизм, который позволяет им зарабатывать от трех до пяти миллионов в день с 250 тысяч фальшивых сайтов. Боты, используя сотни серверов в США и Голландии, постоянно загружают видеоролики, которые размещают рекламодатели, в основном американские. По данным компании, хакеры получают $13 за 1000 просмотров видео.

Также в массовом порядке боты создают для размещения рекламы фальшивые веб-страницы, имитирующие принадлежность к известным сайтам. По данным исследования, мошенники выдают за настоящие около 6100 популярных новостных агрегаторов и СМИ. Среди них Fox News, CBS Sports, The New York Times, The Wall Street Journal, Facebook и Yahoo. Газета пишет, что, хотя основной целью хакеров являются серверы, расположенные в США, некоторые организации и в других странах были затронуты.

Созданную хакерами систему аналитики окрестили Methbot. По словам представителей американской фирмы, эта система "подняла масштабы обмана рекламодателей на новый уровень по изощренности и объемам".

Основатель White Ops Майкл Тиффани рассказал изданию, что он проинформировал рекламодателей об этой мошеннической схеме.

Недавно сообщалось, что хакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка России (около 31 млн долларов).