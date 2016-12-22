Российские военные грабят людей, бегущих из Алеппо – журналист (видео)

Офицеры РФ отбирают у беженцев все имущество и лишь потом отпускают

Эвакуация из восточного Алеппо сопровождается проявлениями насилия и жестокости со стороны иранских и российских военных, контролирующих блокпосты на выезде из этой части города. Об одном из таких случаев "Громадському" рассказал сирийский журналист Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул восточное Алеппо в рамках эвакуации.

"В понедельник, 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел, пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли свои вещи, чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны – нейтральной территории", – рассказал он.

По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями.

"Но есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят, чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией, не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей", – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что во время эвакуациии из Алеппо неизвестные сожгли автобусы для вывоза людей.