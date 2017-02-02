Российский дипломат рассказал, сколько граждан РФ находятся под санкциями США

Сегодня, 11:35

В МИД РФ считают, что администрация Барака Обамы проводила недружественную политику в отношении России

В РФ надеются на Трампа. Фото: pressa.today
В РФ надеются на Трампа. Фото: pressa.today

Следствием политики экс-президента США Барака Обамы по сдерживанию России под американскими санкциями оказались 172 россиянина и 350 российских компаний. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко во время выступления в рамках "круглого стола" на тему "Российско-американские отношения при новой администрации США", передает NewsOne.

По его мнению, бывшая администрация Белого дома проводила недружественную политику в отношении РФ, что повлекло за собой ограничительные меры против россиян.

"В общей сложности под санкциями сегодня находятся 172 наших гражданина и 350 российских компаний, банков и организаций", – указал Борисенко.

Однако с приходом новой команды в Белый дом, а также нового президента США Дональда Трампа, он видит перспективу улучшения отношений между США и Россией.

Напомним, 29 декабря 2016 года на тот момент еще президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснулись шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

14 января Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года, продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году. Отмечается, что продленные санкции также распространяются на российские компании в оккупированном Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины.

Известно, что первый пакет санкций был введен указом ч.13660 6 марта 2014 года и таким образом, от этой даты отсчитывается срок действия всех санкций, предусмотренный этим и несколькими дальнейшими указами президента США.

Из-за событий в Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. 6 марта 2016 года Обама продлил срок действия своего указа еще на год.
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