Российский дипломат в СБ ООН жестко "прошелся" по коллеге из Британии
Сафронков отчитал британского дипломата, который якобы мешает урегулированию сирийского конфликта
На заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. Видео с заседания было опубликовано в YouTube.
Так, представитель России отчитал своего коллегу из Британии, который утверждал, что Россия злоупотребляет правом вето, заблокировав резолюцию СБ ООН по Сирии, чем показала свою поддержку режиму Асада и применению химоружия.
Сафронков в жесткой манере ответил британцу. Он считает, что Британия не дает развиваться политическому урегулированию ситуации в Сирии.
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будет сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтоб это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура – ред.) не слушал. Предъявляете оскорбительные требования. А вы что сделали для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные формирования. Обслуживаете интересы вооруженных группировок", – сказал Сафронков.
Он подчеркнул, чтоб британцы испугались, что ситуация якобы пошла в сторону разрешения конфликта и политическому урегулированию.
Как сообщалось, Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.
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