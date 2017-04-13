Российский дипломат в СБ ООН жестко "прошелся" по коллеге из Британии

Сегодня, 09:31

Сафронков отчитал британского дипломата, который якобы мешает урегулированию сирийского конфликта


На заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. Видео с заседания было опубликовано в YouTube.

Так, представитель России отчитал своего коллегу из Британии, который утверждал, что Россия злоупотребляет правом вето, заблокировав резолюцию СБ ООН по Сирии, чем показала свою поддержку режиму Асада и применению химоружия.

Сафронков в жесткой манере ответил британцу. Он считает, что Британия не дает развиваться политическому урегулированию ситуации в Сирии.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будет сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтоб это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура – ред.) не слушал. Предъявляете оскорбительные требования. А вы что сделали для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные формирования. Обслуживаете интересы вооруженных группировок", – сказал Сафронков.

Он подчеркнул, чтоб британцы испугались, что ситуация якобы пошла в сторону разрешения конфликта и политическому урегулированию.

Как сообщалось, Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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