Российский эксперт пояснил, зачем РФ строит на границе военный городок

Сегодня, 13:33

Боровой считает, что не стоит беспокоиться о строительстве российских военных объектов на границе

Российские военные. Фото: Facebook
Российские военные. Фото: Facebook

Возводя военный городок на границе с Украиной, Россия подготавливает плацдарм для перемещения российских войск с Донбасса. Об этом написал в своей колонке на "Апострофе" российский оппозиционер, политический эксперт Константин Боровой.

По его словам, не стоит беспокоиться о строительстве военных объектов на границе, так как они, скорее всего, возводятся для вывода войск из Украины.

"В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется. Известие о таком строительстве – это четкий сигнал о том, что надо собираться и выводить войска, уходить из Украины. Это последняя возможность выделить неистраченные средства и попытаться их здесь "освоить", как здесь говорят. Так российские генералы немножечко подрабатывают на этой войне", – сказал Боровой.

Напомним, 20 января пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Было установлено, что 10 января в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) РФ начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью свыше 10 тыс. военных. Также стало известно, что Россия строит у границы с Украиной военный городок и стягивает артиллерию.
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