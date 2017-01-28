Российский эксперт спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп с Путиным

Сегодня, 13:38

Инициатором главной темы переговоров между лидерами США и России станет, скорее всего, Трамп, считает эксперт

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Темой разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, скорее всего, будет вопрос санкций. Такое мнение высказал советник Института современного развития Никита Масленников, передает РИА Новости.

Он считает, что данный вопрос первым, скорее всего, затронет именно американский лидер.

"Вопрос санкций — это один из решающих моментов, которые позволяют прогнозировать развитие отношений конструктивных в будущем. Что касается того, как пойдет этот разговор — то, что вопрос этот так или иначе будет затронут — это понятно. Я допускаю, что его поставит наверняка, прежде всего, господин Трамп. Тем более что на завтра запланирован разговор Трампа с госпожой Меркель как раз по вопросу взаимоотношений с Россией и Украиной", — сказал Масленников РИА Новости.

Напомним, сегодня президенты России и США проведут телефонный разговор, начало которого запланировано на 19:00.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в переговорах от российской стороны дополнительных лиц не ожидается.
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