Российский генерал объяснил размещение китайских ракет у границ РФ

Эксперт отметил, что нет смысла перебрасывать ракеты для удара по России, так как он без проблем могут долететь и из другого места

Размещение Китаем баллистических ракет возле границ с Россией нормальное явление, а их дальность полета доказывает, что нет разницы в их месте дислокации. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, председатель совета Центра политических исследований России Евгений Бужинский, передает РИА Новости.

Он отметил, что даже если бы ракеты были в Пекине, то дальность полета все равно позволяла долететь до России. Поэтому, по его словам, в размещении ракет на границе с РФ нет скрытых целей в отношении россиян.

"Китай как держава, обладающая ракетно-ядерным потенциалом, если формируются какие-то новые части, естественно, должна их где-то размещать. Разместили они одну бригаду в центре, вторую на северо-востоке, третью на северо-западе. Ну и что? Это нормальное явление. А где им размещать? Все ракеты разместить в Пекине? Я не вижу особой разницы, где эти ракеты будут размещены. Если у ракеты дальность полета 10, 12 тысяч, а некоторые заявляют, что эта ракета может преодолеть и 14 тысяч километров, ну какое значение имеют лишние 200-300 км?", – сказал Евгений Бужинский в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что военная активность Китая в последнее время связана с нарушением паритета американцами, которые провоцируют Пекин на разработку новых ракетных вооружений.

"Мы предупреждали американцев: вы провоцируете Китай на усиление стратегических наступательных вооружений. Но они упорно создают глобальную систему противоракетной обороны. Это вызывает серьезную озабоченность и у нас, и у Китая, потому что таким образом нарушается стратегический паритет и стратегическая стабильность. Если американцы строят щит, то и мы, и китайцы увеличиваем длину своих "мечей" и разрабатываем комплекс средств преодоления. Это естественно. И у китайцев, кстати, на новой ракете, как сообщают некоторые источники, уже появились современные комплексы средств преодоления ПРО", – отметил военный эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

В свою очередь у Путина ответили на размещение Китаем баллистических ракет у границы с РФ. Москва не воспринимает это как угрозу.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.