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Российский оппозиционер обратился к Трампу насчет Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7882/11_main.1484390759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/11_tn.1484390759.jpg Мир Яшин призвал нового президента США не торговать Киевом в обмен на сделку в Сирии

Российский оппозиционер обратился к Трампу насчет Украины

Сегодня, 12:44

Яшин призвал нового президента США не торговать Киевом в обмен на сделку в Сирии

Илья Яшин. Фото: ТАСС
Илья Яшин. Фото: ТАСС

Ведущий оппозиционный политик России и критик президента России Владимира Путина Илья Яшин имеет послание для будущей администрации Трампа: не торговать Украиной за сделку в Сирии. Об этом пишет издание Politico, передает "Укринформ".

Яшин предупреждает, что любая разрядка с Россией, которая включает в себя облегчение санкций из-за аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в восточную часть Украины – даже в обмен на вывод из Сирии российской военной поддержки режима президента Башара Асада – будет ударом по движению российской демократии и только подбодрит Кремль.

"Путин может уступить США свои позиции в Сирии в обмен на (признание) президентом Трампом Украины как зоны российского влияния", – отмечает автор отчета "Гибридная агрессия Кремля" Илья Яшин.

По его словам, Украина не должна быть разменной монетой в "этой глобальной политической игре".

Яшин был в Вашингтоне на этой неделе для встречи с членами Конгресса, в ходе которой он выразил беспокойство по поводу связей с российским режимом некоторых советников избранного президента, в том числе выдвинутого на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона (бывшего генерального директора ExxonMobil, который имеет личные связи с Путиным) и советником по вопросам нацбезопасности Майком Флинном.

"Мы постоянно слышим, что Трамп и Путин продолжают говорить друг о друге. Мы не можем не заметить членов новой администрации, которые пришли из бизнеса, и это дает много причин для беспокойства", – сказал Яшин.

Путин, по его мнению, стремится сократить "глобальное соглашение" с Трампом, чтобы коренным образом изменить международный порядок.

"Если Запад откажется от Украины, Путин может пойти дальше", – отметил политик в своем докладе.

Яшин считает, что результат столкновения между Кремлем и Украиной также непосредственно повлияет на будущее России и Европы.

Оппозиционер акцентирует внимание на непрерывном давление международного общества на Путина, поскольку в противоположном случае тот будет применять те же методы, что и в Украине, в странах бывшего СССР – Молдове, Беларуси и Казахстане. Также существуют риски угроз и для стран Балтии, несмотря на их членство в НАТО.

Как сообщалось, ранее в интервью Трамп заявил, что не планирует немедленно отменять санкции против России, но не исключает, что это произойдет в будущем.
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