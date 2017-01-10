Российский оппозиционер рассказал, какой у Москвы появился козырь против Трампа

Новый американский лидер может оказаться у Кремля "под колпаком" при помощи шантажа, считает российский политик

Россия может использовать угрозу импичмента новоизбранного президента США Дональда Трампа, шантажируя его раскрытием информации о "российской помощи" вовремя президентских выборов. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер Илья Пономарев.

По его словам, противники Трампа могут использовать "российский след" в президентских выборах против Трампа.

"Сценарий с импичментом Трампа вполне реальный. В США политические противники Трампа – как демократы, так и республиканцы – намерены использовать скандал с якобы помощью России во время выборов в качестве основания для отстранения его от должности", – считает Пономарев.

Москва в свою очередь может использовать этот момент для давления на нового президента США.

"Хочу сказать, что вероятность импичмента Трампа уже сейчас достаточно серьезная и при этом она продолжает расти. Россия будет использовать риск импичмента для давления на Трампа. Все гадают, какой есть компромат на республиканца: то ли выданные его структурам кредиты, то ли его развлечения на конкурсе красоты в Москве. В частности, этим вопросом очень интересуются американские СМИ. Но это все, даже если и будет подтверждено, нельзя сравнивать с избирательной кампанией. Поэтому РФ может шантажировать Трампа, угрожая опубликовать подтверждения помощи ему во время выборов", – рассказал Пономарев.

Ранее политолог Игорь Эйдман заявлял, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, может лишиться президентства, если американские спецслужбы докажут влияние России на его победу на выборах.