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Российский писатель назвал три признака теракта на борту Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7832/60_main.1482763866.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/60_tn.1482763866.jpg Мир Российские власти сознательно открещиваются от версии с терактом по идеологическим причинам, считает Веллер

Российский писатель назвал три признака теракта на борту Ту-154

Сегодня, 16:52

Российские власти сознательно открещиваются от версии с терактом по идеологическим причинам, считает Веллер

Авиакатастрофа Ту-154. Фото: i.ytimg.com
Авиакатастрофа Ту-154. Фото: i.ytimg.com

Российский писатель Михаил Веллер считает, что все признаки указывают на то, что на борту Ту-154 случился теракт, а отвергают эту версию, чтоб не волновать граждан. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его мнению, российские власти сознательно открещиваются от версии с терактом по идеологическим причинам.

"Было понятно с самого начала. Первое: ничего не успели передать, ничего не сказали летчики. Второе: распад обломков самолета, разлет обломков на достаточно большой площади. Третье: на взлете (распад обломков – ред.). Это три признака, которые указывают на вполне вероятную возможность теракта. Кроме того, когда говорят, "теракт мы исключаем" – а почему вы его исключаете? Пока ничего непонятно, исключать нельзя ни одну версию. То есть эта формулировка вызвана сугубо идеологическими причинами", – рассказал Веллер.

Также он сравнил авиакатастрофу Ту-154 с недавним терактом в Берлине, где также сначала отвергали версию терроризма.

"Это точно так же, как после теракта в Берлине сутки не говорилось: "Нет-нет, никакого исламского следа, это просто произошло какое-то несчастье. Нет, это не теракт, нет это не исламское…". Почему? Ну, чтобы идеологически соответствовало, чтобы граждане не волновались. Вот то же самое. Мы еще не знаем, почему, но уже уверены, что это не теракт. Ну, что можно сказать. Значит, такова установка, значит так было велено говорить", – добавил писатель.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
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