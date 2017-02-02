Российский самолет экстренно сел из-за трещины в стекле

Сегодня, 17:35

Авиалайнеру, вылетевшему из Крыма, пришлось совершить срочную посадку в Ростове-на-Дону

Самолет совершил экстренную посадку. Фото: Facebook
Самолет совершил экстренную посадку. Фото: Facebook

Самолет, вылетевший из оккупированного Симферополя в Санкт-Петербург, вынужден был совершить экстренную посадку из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании "Россия", передает "Корреспондент".

Сообщается, что самолету пришлось совершить срочную посадку в Ростове-на-Дону.

"От экипажа рейса FV 6891 Симферополь – Пулково поступила информация о появлении трещины в лобовом стекле. В соответствии с правилами выполнения полетов экипажем принято решение о посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Самолет сел в 15.10 в штатном режиме", – сообщил официальный представитель.

По его словам, пассажиры рейса будут отправлены другими бортами авиакомпании "Россия" и авиакомпании-партнера.

Как ранее сообщалось, самолет, выполнявший рейс Киев – Алма-Ата вынужден был совершить незапланированную посадку в Самаре (Россия) из-за буйного пьяного пассажира. Пьяный пассажир не только вел себя неадекватно, но и ударил свою жену, из-за чего его высадили с рейса.

Также стало известно об еще одном инциденте. В Домодедово (Россия) приземлился самолет бизнес-авиации, один из пилотов которого потерял сознание во время взлета, а второй пилот вернул судно в аэропорт
россия, Крым, самолет, трещина, посадка

Вы сейчас просматриваете новость "Российский самолет экстренно сел из-за трещины в стекле". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ан-26. Фото: antonov.com

В Госдуме РФ отреагировали на обстрел украинского самолета над Черным морем

Сегодня, 10:55

Российская сторона считает, что Украина пытается сместить центр внимания мировой общественности с востока страны

Невероятное

Самый большой в мире самолет-цистерна: вид на пожар из кабины

Сегодня, 07:46

"Глобальный супертанкер" тушит пожары по всему миру

Мнения

Украинский самолет Ан-26. Фото: 24Daily.net

Будут сбивать все: военный эксперт об обстреле украинского самолета с российского корабля

Сегодня, 06:19

Жданов отметил, что с сугубо военной точки зрения в данной ситуации украинская сторона не могла ничего предпринять 

Невероятное

Принц Саудовской Аравии взял с собой в самолет 80 ястребов

Сегодня, 04:37

Для перевозки хищных птиц в пассажирском салоне каждой из них нужно купить отдельный билет - о обойдется он не дешевле, чем для человека

Украина

Анатолий Матиос, фото newsnetwork.tv

Украина передаст в международный уголовный суд пулю, которой попали в самолет ВМС

Сегодня, 01:58

Сейчас проводится экспертиза поврежденного корпуса самолета

Политика

Игорь Конашенков, фото АиФ

Минобороны России выразило протест Украине из-за якобы облета украинским самолетом буровых вышек РФ

Сегодня, 00:48

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные"    

Украина

Украинский самолет Ан-26, фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: наша авиация ничего не нарушала

Вчера, 21:18

Полеты будут продолжены

Украина

Ан-26. Фото: antonov.com

В Черном море оккупанты обстреляли украинский самолет

Вчера, 17:25

Военно-транспортный самолет совершал полет в районе Одесского газового месторождения, отметил министр обороны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования