Российский самолет экстренно сел из-за трещины в стекле

Самолет, вылетевший из оккупированного Симферополя в Санкт-Петербург, вынужден был совершить экстренную посадку из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании "Россия", передает "Корреспондент".

Сообщается, что самолету пришлось совершить срочную посадку в Ростове-на-Дону.

"От экипажа рейса FV 6891 Симферополь – Пулково поступила информация о появлении трещины в лобовом стекле. В соответствии с правилами выполнения полетов экипажем принято решение о посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Самолет сел в 15.10 в штатном режиме", – сообщил официальный представитель.

По его словам, пассажиры рейса будут отправлены другими бортами авиакомпании "Россия" и авиакомпании-партнера.

Как ранее сообщалось, самолет, выполнявший рейс Киев – Алма-Ата вынужден был совершить незапланированную посадку в Самаре (Россия) из-за буйного пьяного пассажира. Пьяный пассажир не только вел себя неадекватно, но и ударил свою жену, из-за чего его высадили с рейса.

Также стало известно об еще одном инциденте. В Домодедово (Россия) приземлился самолет бизнес-авиации, один из пилотов которого потерял сознание во время взлета, а второй пилот вернул судно в аэропорт