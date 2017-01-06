Российский телеканал предложил британскому журналисту принять участие в пропагандистской операции

Представители телеканала "Россия 24" предложили журналисту британской газеты The Times Максиму Такеру принять участие в пропагандистской операции. Об этом он сообщил в Twitter и разместил запись разговора с работниками канала, передает УНН.

"Российское государственное телевидение попросило меня принять участие в пропагандистской операции. Я записал их призыв. Слушайте здесь", – говорится в сообщении.



Судя по записи, представитель "Россия 24" заявила о наличии у украинских журналистов записей переговоров президента Петра Порошенко и их готовности передать материалы телеканалу и британской газете.



В частности, Такеру предложили приехать в Москву для участия в сюжете о передаче материалов, чтобы он впоследствии поделился записями с "Россией 24".



В конце концов журналист отказался от предложения и назвал сотрудников российского телеканала пропагандистами, а само предложение – пропагандистской операцией.



Как сообщалось, 17 ноября российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.



Представитель Президента Святослав Цеголко сообщил, что расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с пранкером помогли работники МИД Кыргызстана.