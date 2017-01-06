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Российский телеканал предложил британскому журналисту принять участие в пропагандистской операции http://www.segodnya.ua/img/article/7860/95_main.1483733818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/95_tn.1483733818.jpg Мир Такеру предложили приехать в Москву для участия в сюжете 

Российский телеканал предложил британскому журналисту принять участие в пропагандистской операции

Сегодня, 22:22

Такеру предложили приехать в Москву для участия в сюжете 

Максим Такер
Максим Такер

Представители телеканала "Россия 24" предложили журналисту британской газеты The Times Максиму Такеру принять участие в пропагандистской операции. Об этом он сообщил в Twitter и разместил запись разговора с работниками канала, передает УНН.

"Российское государственное телевидение попросило меня принять участие в пропагандистской операции. Я записал их призыв. Слушайте здесь", – говорится в сообщении.

Судя по записи, представитель "Россия 24" заявила о наличии у украинских журналистов записей переговоров президента Петра Порошенко и их готовности передать материалы телеканалу и британской газете.

В частности, Такеру предложили приехать в Москву для участия в сюжете о передаче материалов, чтобы он впоследствии поделился записями с "Россией 24".

В конце концов журналист отказался от предложения и назвал сотрудников российского телеканала пропагандистами, а само предложение – пропагандистской операцией.

Как сообщалось, 17 ноября российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Представитель Президента Святослав Цеголко сообщил, что расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с пранкером помогли работники МИД Кыргызстана.
россия, журналист, пропаганда

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