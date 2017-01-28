Российский ученый объяснил странную небесную аномалию в Ростове

Жители Ростова-на-Дону наблюдали ночью необычные световые "столбы", который попробовал объяснить заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян, передает РИА Новости.

Ученый назвал две возможные причины, почему жители Ростова могли наблюдать такое необычное явление.

"Возможны две причины происхождения этих "столбов": первая причина оптическая — бывают такие свечения, которые воспринимаются нами как какие-то столбы, это связано с атмосферными процессами. Вторая причина связана с нашим городским освещением, именно сочетание вертикальной городской подсветки и так называемой "морозной пыли" в воздухе — это, на мой взгляд, наблюдалось в Ростове, облака в этом случае создали отражающий эффект", — пояснил Степанян.

По его мнению, такое явления является оптической иллюзией и причиной этому стало резкое понижение температуры воздуха.

"В пятницу днем было потепление, а ночью достаточно резкий спад температуры до минус 14. Воздух был влажный, а вода, которая находилась в воздухе в виде пара, начала кристаллизоваться. По сути, в воздухе образовались кристаллики льда, ледяные снежинки. Это и называют "морозной пылью", "дымкой". Кода эти льдинки или снежинки висят в воздухе, они, как зеркала, отражают свет, который падает на них. Например, машина с включенными фарами поднимается в горку, а человеку, который стоит с другой стороны, кажется, что столб света идет вверх. В центре Ростова много таких мест, где машине нужно ехать в горку", — уточнил Степанян, добавив, что даже один световой объект может стать источником происхождения нескольких "световых столбов".

Жители Ростова минувшей ночью опубликовали в социальных сетях фотографии световых лучей в небе над городом. По информации местных СМИ, эти лучи даже испугали некоторых ростовчан.