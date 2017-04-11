Российский военный эксперт пристыдил флот РФ перед американским

Атака американцев по авиабазе Асада показала разницу между российским и американским флотом

Один американский эсминец показал, что стоит всего Черноморского флота России, а система ПВО россиян в Сирии оказались неспособны противостоять американским ракетам. Об этом написал в своей колонке в "Новой газете" российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По его словам, атака американцев по авиабазе Асада показала разницу между российским и американским флотом.

"Эсминцы USS Porter и USS Ross продемонстрировали отменную скорострельность и боевую мощь, запустив за 14 мин 59 крылатых ракет Tomahawk по целям в Сирии. Нашему ВМФ, чтобы запустить пару десятков "Калибров-НК", приходилось собирать целую флотилию. По боевой мощи и эффективности один американский эсминец (в США их сейчас 63 штук и еще 22 крейсера) сравним со всем Черноморским флотом", – написал Фельгенгауэр.

Он также сравнил атаки американцев и россиян крылатыми ракетами в Сирии.

Россия била по боевикам и сирийской оппозиции "Калибрами", при этом у противника не было ни каких систем ПВО, радаров и прочей техники. США в свою очередь запустили "Томагавки" в условиях наличия у сирийских правительственных войск новейших российских истребителей, радаров и ЗРК, а систему ПВО Сирийской Арабской армии российские специалисты ударно модернизировали и укрепили.

Кроме того он отмечает, что Пентагон перед атакой еще и сообщил россиянам о своих намерениях, а те все равно ни как не отреагировали.

"Не менее 59 крылатых ракет Tomahawk прошли, как горячий нож через масло, сквозь российско-сирийскую ПВО", – написал Фельгенгауэр.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков предположил, что Россия испугалась сбивать американские "Томагавки", чтоб не ввязываться с американцами в серьезную конфронтацию.