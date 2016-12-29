Российского экс-депутата посадили на 20 лет за педофилию

Петрозаводский городской суд (Россия) приговорил бывшего депутата регионального парламента РФ Ивана Романова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

"20 лет колонии строгого режима за совершение пяти преступлений. И два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания", — сообщила судья Марина Носова.

В свою очередь сам Романов не признает вину.

По данным Следственного комитета РФ, в 2012 году Романов при пособничестве работника одного из образовательных учреждений совершал действия сексуального характера в отношении подростков.

Романов обвинялся по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртного).