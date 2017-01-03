"Рубин" поблагодарил Марко Девича подборкой его голов (видео)

Девич выступал в составе "Рубина" с января 2014 года

"Рубин" подтвердил информацию о том, что украинский форвард Марко Девич покидает клуб. На официальном сайте казанцев появилось сообщение со словами благодарности игроку.

"31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб "Рубин" искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все, Марко!", – говорится в сообщении.

Девич выступал в составе "Рубина" с января 2014 года. Вторую половину 2015-го он провел в аренде в катарском "Аль-Райян". На его счету 43 матча и 14 голов.