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Руд ван Нистелрой может стать тренером Дениса Бойко http://www.segodnya.ua/img/article/7835/21_main.1482838663.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/21_tn.1482838663.jpg Мир "Малага" осталась без тренера после отставки Хуанде Рамоса

Руд ван Нистелрой может стать тренером Дениса Бойко

Вчера, 13:37

"Малага" осталась без тренера после отставки Хуанде Рамоса

Руд ван Нистелрой. Фото malagacf.com
Руд ван Нистелрой. Фото malagacf.com

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Голландии Руд ван Нистелрой может начать полноценную тренерскую карьеру.

 Легендарный голландский нападающий рассматривается, как потенциальный главный тренер "Малаги", сообщает портал 90min.

Ван Нистелрой играл за "Малагу" в сезоне 2011/12, забив в 32 матчах 5 голов.

Напомним, что президент "Малаги" на своей странице в twitter уже попрощался с Хуанде Рамосом, который летом возглавил клуб. На официальном сайте команды информации об отставке тренера нет.

В составе "Малаги" выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко.
футбол, чемпионат Испании, Малага, Руд ван Нистелрой

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