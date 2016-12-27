Руд ван Нистелрой может стать тренером Дениса Бойко

"Малага" осталась без тренера после отставки Хуанде Рамоса

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Голландии Руд ван Нистелрой может начать полноценную тренерскую карьеру.

Легендарный голландский нападающий рассматривается, как потенциальный главный тренер "Малаги", сообщает портал 90min.

Ван Нистелрой играл за "Малагу" в сезоне 2011/12, забив в 32 матчах 5 голов.

Напомним, что президент "Малаги" на своей странице в twitter уже попрощался с Хуанде Рамосом, который летом возглавил клуб. На официальном сайте команды информации об отставке тренера нет.

В составе "Малаги" выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко.