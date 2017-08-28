Авария с автобусом на Кубани: число жертв продолжает расти

Уже 19 человек погибли в рещультате падения автобуса в море

Число погибших в результате падения автобуса в Керченский пролив возросло до 19 человек. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края РФ.

"Всего в результате аварии погибли 19 человек, из них один умер в Краснодарской краевой клинической больнице", – рассказал источник в администрации.

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Напомним, в пятницу, 25 августа, опрокинулся в море автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз". По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших и 33 спасенных.