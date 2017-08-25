Bloomberg назвал "нового фаворита Путина"

Сегодня, 16:35

Глава одного из министерств России создал неформальную группу и готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года

Максим Орешкин. Фото: ТАСС
Максим Орешкин. Фото: ТАСС

Максим Орешкин, который возглавил Министерство экономического развития России (МЭР) в конце 2016 года, теперь "вырос в фаворита Путина", пишет Bloomberg.

Как пишет издание, глава МЭР, который появляется рядом с главой государства на крупных международных форумах, обладает большим политическим весом, чем все его предшественники.

В качестве подтверждения агентство приводит тот факт, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

Bloomberg также напоминает, что именно Орешкин в конце июля сменил министра финансов Антона Силуанова в качестве управляющего от России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

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Также Bloomberg сообщил о том, что Орешкин создал неформальную группу, которая должна улучшить работу экономического ведомства. В нее вошли в том числе Екатерина Власова из Citigroup, Зоя Викторова из PricewaterhouseCoopers (с 17 июня директор департамента проектного управления МЭР), а также Юлия Урожаева из McKinsey. Все они недавно пришли в МЭР и имеют прямой доступ к главе ведомства, сообщили два собеседника агентства.

Агентство указывает, что Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, "конкурируя" при этом с главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и омбудсменом по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Как сообщается, сам Орешкин отказался комментировать Bloomberg новость о том, что ему благоволит президент, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Орешкин стал министром экономического развития после ареста а отставки "в связи с утратой доверия" Алексея Улюкаева. До ноября 2016 года Орешкин трудился заместителем министра финансов, а начинал карьеру в Банке России и Росбанке.

Напомним, эксперты из фонда "Петербургская политика" составили рейтинг публичных фигур, которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники президента России Владимира Путина.
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Источник:

РБК

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