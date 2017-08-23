День флага в России: учительница приковала себя к памятнику Ленину

Сегодня, 14:49

Преподавательница английского устроила пикет-спектакль в окровавленной ночной рубашке с флагом РФ в руках


На День флага России новосибирская учительница приковала себя к памятнику Ленину. 28-летняя преподавательница английского Ксения Сухоруких устроила пикет-спектакль – она взяла в руки флаг РФ, надела окровавленную ночную рубашку, которая символизировала Россию во сне, перевязала себе рот и обвязалась цепями как символами цензуры и безысходности в стране. Девушку задержала полиция.
Россия, акция, памятник, протест, Ленин, новосибирск, День флага, новости России
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Леонид Кравчук. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Есть только один способ, как Украине спастись от России – Кравчук

Сегодня, 14:34

Украина не сможет выжить без НАТО c таким соседом, как Россия, считает первый президент

Украина

Украина будет следить за учениями. Фото: Facebook Минобороны РФ

Приглашение Украины на учения "Запад 2017": появилась реакция Генштаба

Сегодня, 14:24

Представители Вооруженных сил Украины посетят белорусско-российские учения 16-20 сентября

Одесса

Фото: dumskaya.net

В Одессе Потемкинскую лестницу накрыли гигантским флагом Украины

Сегодня, 14:07

Волонтеры развернули 26-метровый флаг, длина которого равна количеству лет Независимости Украины

Крым

Акция прошла в Севастополе. Фото: соцсети

Жители оккупированного Крыма поздравили украинцев с Днем флага: появилось фото

Сегодня, 13:55

Смелую акцию провели в Севастополе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования