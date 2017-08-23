День флага в России: учительница приковала себя к памятнику Ленину

На День флага России новосибирская учительница приковала себя к памятнику Ленину. 28-летняя преподавательница английского Ксения Сухоруких устроила пикет-спектакль – она взяла в руки флаг РФ, надела окровавленную ночную рубашку, которая символизировала Россию во сне, перевязала себе рот и обвязалась цепями как символами цензуры и безысходности в стране. Девушку задержала полиция.