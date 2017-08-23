Экс-посол России в США ответил на обвинения в шпионаже

Вчера, 22:15

Кисляк отверг обвинения в том, что, будучи российским послом в Вашингтоне, он вербовал людей из команды Дональда Трампа

Сергей Кисляк. Фото: ТАСС
Сергей Кисляк. Фото: ТАСС

Бывший посол России в США Сергей Кисляк, который покинул Вашингтон в прошлом месяце, назвал "бредом" обвинения в том, что был шпионом и пытался вербовать людей из команды Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

В марте телеканал CNN опубликовал на своем сайте материал, в котором рассказывалось о двух встречах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком.

Обе встречи состоялись еще до президентских выборов в стране, отмечал телеканал. В публикации CNN также были приведены слова бывших и нынешних высокопоставленных членов американского правительства.

В публикации они рассказывали, что Кисляк "рассматривается американской разведкой как один из самых высокопоставленных в России шпионов и вербовщиков в Вашингтоне".

"Вам должно быть стыдно, что CNN никак не перестанет говорить об этом. Это бред", — сказал Кисляк в ответ на вопрос, пытался ли он вербовать членов команды Трампа.

Сергей Кисляк завершил свою миссию посла России в США 23 июля и стал одним из кандидатов на пост сенатора от Мордовии в Совете Федерации.

Напомним, 21 августа президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.
Россия, США, посол, шпионаж, шпион, CNN, Кисляк
Источник:

РБК

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