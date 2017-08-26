Эксперт оценил угрозу обострения военной агрессии РФ против Украины

Внешнеполитическая повестка РФ, которая была главной, начиная с 2011 года, себя исчерпала, считает эксперт

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что в ближайшее время от Российской Федерации не следует ждать никаких изменений во внешней политике, в том числе и тех, которые касаются Украины и полномасштабного вторжения на ее территорию.

Об этом он пишет в своей колонке на "Апострофе".

По его словам, не стоит ожидать в ближайшее время во внешней политике РФ никаких великих событий, в том числе на украинском направлении. Это связано с тем, что накануне президентских выборов президенту РФ Владимиру Путину важно показать стабильность, спокойствие, уверенность и так далее.

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"Военные авантюры сработают только против него, не вызовут никакого восторга и народного энтузиазма. Если завтра ввести танки в Одессу, на три дня, конечно, будет невероятный восторг – но это меньше, чем по поводу Крыма. Ну а потом будут только удивление и раздражение", – уточнил Радзиховский.

Он добавил, что внешнеполитическая повестка, которая была главной, начиная с 2011 года, себя исчерпала.

"Двигаться Путину некуда – ни в Украине, ни в других местах. Разумеется, могут быть обстоятельства, которые никак от Путина не зависят. Тогда он будет на них реагировать. Но я не думаю, что Германия или США будут всерьез обострять отношения с Россией – это не в их интересах", – подытожил эксперт.