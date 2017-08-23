Эксперт: Возможно, Россия согласится на вывод войск с Донбасса

Вокруг России сложились условия, которые заставляют ее отказаться от агрессии против Украины, считает Воробьев

Москва может пойти на вывод войск с Донбасса и для этого существует ряд причин. Такое мнение высказал "Обозревателю" директор Center for Eastern European perspectives in Washington D.C. Николай Воробьев.

По его словам, Украине в ответ на вывод войск могут предложить проголосовать за особый статус Донбасса.

"Возможно, Россия согласится на вывод войск с Донбасса и презентует это как выполнение своей части Минских договоренностей. После этого Украине будет предложено проголосовать за так называемый особый статус. Такой вариант обсуждался еще пару лет назад", – сказал Воробьев.

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Он отметил, что вокруг России сложились условия, которые заставляют ее отказаться от агрессии против Украины.

"Во-первых, это связано с санкциями. Они очень болезненно ударили по России. И продолжают бить. Во-вторых, это затраты на войну, на содержание Донбасса. В-третьих, это передача территорий Украине, чтобы уже она разбиралась с населением, с разрушенной инфраструктурой. Тут может быть еще ряд причин, о которых мы даже не догадываемся", – подытожил Воробьев.

Напомним, вчера в Минске провели встречу спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

По итогам их встречи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сказал, что якобы уже принято решение о выводе российских войск с Донбасса.