Генсек НАТО обвинил Россию и Беларусь в непрозрачности "Запада-2017"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Беларусь не выполнили свои международные обязательства по абсолютной прозрачности совместных военных учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь в Беларуси. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Associated Press .

Столтенберг отметил, что Россия использует "лазейки", чтобы свести к минимуму количество сотрудников НАТО, которым разрешено наблюдать за учениями.

Согласно правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, известных как Венский документ, государства, проводящие маневры с участием более 13 000 военнослужащих, должны заранее сообщать другим странам и быть открытыми для наблюдателей.

"Мы призываем Россию полностью выполнить этот документ, а также не использовать лазейки", – сказал он.

Россия, в свою очередь, отвергла опасения по поводу учений.

Напомним, Украина направит в Беларусь на масштабные военные учения с участием России "Запад-2017" двоих представителей, которые будут мониторить ситуацию.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.