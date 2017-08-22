К узнику Кремля Сущенко пустили жену и дочь

Сегодня, 00:01

Сущенко повидался с супругой и дочерью в СИЗО 

Роман Сущенко. Фото: ТАСС
Роман Сущенко. Фото: ТАСС

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские власти незаконно удерживают в изоляторе ФСБ в Москве, посетили его супруга Анжелика и дочь Юлия.

Об этом Фейгин сообщил на своей страничке в Facebook.

"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко, в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", – написал он.

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Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.
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